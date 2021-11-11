В Вильнюсе задержан молодой человек, который душил и грабил женщин

В вильнюсских микрорайонах Фабийонишкес и Шешкине в течение некоторого времени совершались нападения на женщин. Пострадавших не только грабили, но и душили.

Вильнюсская полиция информировала, что 10 ноября, в 19.30 ч. поступило сообщение об ограблении женщины на ул. Гялвону. Подозреваемый душил женщину, а потом сбежал с ее сумочкой.

Полиция задержала подозреваемого. 25-летний молодой человек был арестован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это не единственное преступление, в котором его подозревают.

9 ноября поступило сообщение о том, что 8 ноября, в 19.45 ч. в Вильнюсе, на ул. Тримиту была ограблена молодая женщина (1993 г.р.). Неизвестный напал на нее около подъезда дома, схватил за шею, повалил на землю и затем сбежал, забрав сумочку с кошельком и документами. Ущерб – 100 евро.

7 ноября, в 13.13 ч. в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю около подъезда неизвестный напал на женщину 1966 г.р., повалил ее на землю, забрал сумку с деньгами и банковской картой. Ущерб – 310 евро.

5 ноября, в 18.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Гялвону неизвестный напал на женщину 1963 г.р. и сбежал с ее сумкой. Ущерб – 145 евро.

3 ноября, в 19.30 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Станявичаус, неизвестный напал на женщину (1974 г.р.), душил ее и отобрал рюкзак с документами, банковскими картами и другими вещами. Ущерб – 787 евро.

2 ноября, в 17 ч. в Вильнюсе, на ул. Шешкинес, неизвестный напал на женщину (1977 г.р.), душил ее, женщина потеряла сознание, когда она пришла в себя, обнаружила, что украдена сумка с деньгами и документами, мобильным телефоном. Ущерб – 267,21 евро.

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