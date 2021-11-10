Депутат парламента Литвы "засветился" на заседании в нижнем белье

Во время пандемии удаленные заседания стали нормой. За все это время во время таких заседаний не раз случались курьезные ситуации, но не все до сих пор научились готовиться таким встречам, чтобы не попасть впросак. На этот раз в незавидном положении оказался консерватор Бронисловас Матялис, который показал коллегам и пользователям Youtube свое нижнее белье.

Во вторник Матялис участвовал в удаленном заседании Комитета по управлению государством и муниципалитетами. Политик участвовал в дискуссии, высказывал свое мнение. В конце заседания, когда наступило время голосования, политик ответил на телефонный звонок.

Bronislovas Matelis ir jo kolegos posėdyje Foto: Stopkadras

Когда он понял, что коллеги видят, как он говорит по телефону, он положил телефон и произнес: Я против предложения", после чего взял телефон и встал со стула. Тут и выяснилось, что депутат забыл надеть брюки.

Эпизод можно увидеть в записи на 1:37:45. Проголосовать по обсуждавшемуся вопросу Матялис так и не успел.

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