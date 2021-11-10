В Таураге расследуют факт торговли записями о вакцинации

Полиция Таураге проводит расследование по подозрению в фальсификации данных о вакцинации от коронавируса, расследуют факт злоупотребления служебным положением и взяточничества.

Расследование было начато 4 ноября, когда поступила информация о том, что специалист Таурагского учреждения системы здравоохранения через посредников может брать деньги за фальсификацию данных о вакцинации от COVID-19 в системе www.esveikata.lt.

Подозревают, что в результате таких действий были попытки незаконного получения "паспорта возможностей".

В деле восемь подозреваемых. Им назначены меры пресечения – письменная подписка о невыезде, у одного изъяли документы.

В октябре такие расследования были начаты в Каунасе, Вильнюсе и Пакруоисе.

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