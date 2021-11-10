Вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене представила запланированные перемены и даты их введения.
Планируются следующие изменения, которые правительство примет 15 ноября:
Введение "паспорта возможностей" для детей с 12 лет с 29 декабря 2021 года.
Для получения "паспорта возможностей" непривитыми можно сдать только ПЦР-тест и он будет действовать 72 часа. Это положение вступит в силу с 1 декабря. Кроме того, с 1 декабря вводится срок действия "паспорта возможностей" - 7 месяцев с момента полной вакцинации.
Следующие решения примет глава Минздрава:
С 15 ноября можно носить только медицинские маски и респираторы.
С 1 декабря маски будут носить все школьники и работники школ (маски должны выдавать в школах). Такой срок выбран, чтобы успели произвести маски для детей.
Бустерной дозой через 4 месяца после полной вакцинации можно привиться с 17 ноября.
С 17 ноября 2021 года после контакта с больными придется изолироваться и привитым до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
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