На литовско-белорусской границе увеличились очереди грузовых машин

В данный момент на всех контрольно-пропускных пунктах на границе Литвы и Беларуси образовались длинные очереди грузовиков, сообщила в среду Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

По словам секретаря по инновациям и транспортной политике Linava Андрюса Бурбы, процедуры проверки грузовиков задерживаются, поэтому водители вынуждены ждать в очереди несколько суток, но это, скорее всего, не связано с чрезвычайным положением (ЧП), объявленным на литовском приграничье с Беларусью со среды.

"Нынешний рост можно объяснить сезонностью, когда очереди начинают увеличиваться с усилением грузопотока перед праздничным рождественским периодом, потому что тогда движется больше грузов по всем направлениям. На это в определённом смысле повлияла и еще не завершенная реконструкция пограничного пункта пропуска в Медининкай, на который чаще всего едут перевозчики и где формируются самые большие очереди", – сказал А. Бурба BNS.

Статьи по теме: Для тягачей граница с Беларусью не закроется, но очереди могут стать больше

"Насколько это связано с чрезвычайным положением – трудно сказать, ведь оно не ограничивает движение товаров", – добавил он.

По последним данным, в настоящее время на пограничном пункте Медининкай (Каменный Лог) находится 301 грузовик (283 во вторник), а среднее время ожидания составляет 51 час (49 часов во вторник).

В очереди на КПП Шальчининкай (Бенякони) стоят 172 грузовика, время ожидания около 26 часов (99 грузовиков во вторник, 15 часов), 100 грузовиков находятся на КПП Лаворишкес, время ожидания - 22 часа (80 грузовиков, 19 часов). Самая маленькая очередь на пограничном пункте Райгардас (Привалка)- здесь ждут 40 грузовиков, а среднее время ожидания - 12 часов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!