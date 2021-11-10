Какие ограничения предлагается ввести, когда число больных в реанимации достигнет 240

Минздрав Литвы представил новый список изменений. В подготовленном документе, который в среду обсуждает правительство, указано, какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 240.

"Предлагаемые меры помогут замедлить распространение вируса в обществе. Правительство хочет избежать жесткого карантина, однако все зависит от соблюдения действующих ограничений и распространения вируса", – сказано в документе.

Большие скопления людей, несоблюдение дистанции и других действующих мер увеличивает риск, поэтому:

Будут запрещены мероприятия, спортивные состязания будут проходить без зрителей;

Торговую площадь на человека увеличат до 50 кв. м (пока решают - для всех или только для торговых центров);

Закрытие (или ограничение времени работы) ночных клубов, заведений общепита, магазинов с товарами не первой необходимости, развлекательных услуг;

Введут удаленную работу;

Удаленное обучение и обучение в вузах;

Ограничение внешкольных видов деятельности;

Ограничение собраний.

"Весть такая, если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина", – сказал в интервью LRT 9 ноября министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По последним данным, в реанимации находятся 144 ковидных пациента.

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