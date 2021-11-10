Экономист: замедления роста инфляции можно ожидать весной

Цены в Литве повышаются десятый месяц подряд, а замедления темпов роста инфляции можно ожидать весной, говорит главный экономист компании INVL Индре Гените-Пикчене.

"Энергоносители – главный фактор, почему инфляция увеличивается все больше, но, конечно, продолжается оставленный пандемией шлейф на рынках сырья. Мы видим, что не освобождаются сформировавшиеся "бутылочные горлышки" и в плане продовольственного сырья, и в плане металлов, и в плане товаров и продуктов промежуточного потребления", – прокомментировала BNS в среду И. Гените-Пикчене.

Прогнозируя будущую инфляцию, экономист сказала, что только в силу сравнительной базы какое-то время можно будет наблюдать "пугающий" годовой рост, а впоследствии все будет зависеть от рынков энергоресурсов".

"Уже сейчас мы вроде наблюдаем снижение оптовых цен в точке TTF (индекс Нидерландов – BNS), это значит, что, видимо, в какой-то степени удались переговоры с Россией и тот спрос, который столько времени был ограничен, немного освободился", – сказала аналитик.

По ее словам, давление на цены спадет, если будет снижаться спрос на нефть. Кроме того, важную роль играют и не восстанавливающиеся разбалансированные цепочки поставок.

Департамент статистики сообщает, что в Литве в октябре по сравнению с сентябрем была месячная инфляция 1,7%. Годовая инфляция – в октябре по сравнению с октябрем 2020 года – составила 8%, а среднегодовая – 3,1% (в сентябре – 6,3% и 2,5% соответственно).

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