Польские пограничники информировали в Twitter о том, что 10 ноября было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
"За помощь мигрантам задержаны трое иностранцев - гражданин России, гражданин Литвы и гражданин Швеции", – сообщают польские пограничники.
Посольство Литвы в Польше подтвердило этот факт.
"МИД не получал просьбы о предоставлении консульской помощи гражданину Литвы", – информировал МИД Литвы.
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