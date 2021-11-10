Польские пограничники сообщили о задержанном за помощь мигрантам гражданине Литвы

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Stopkadras

Польские пограничники сообщили о троих задержанных за помощь мигрантам иностранных гражданах, среди них есть и гражданин Литвы.

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