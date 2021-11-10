Посольство Китая: за ухудшение отношений Вильнюса и Пекина в ответе только Литва

За ухудшения отношений Пекина и Вильнюса в последнее время ответственна только Литва, заявило в среду посольство Китая.

"Ответственность за сложившееся сложное положение в китайско-литовских отношениях ложится исключительно на литовскую сторону. Мы призываем вас не вертеть колесо истории вспять и не принимать неправильных решений. Мы также верим в то, что все страны мира, в том числе Европейский Союз, правильно оценят попытку Литвы принизить суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в сообщении.

Посольство Китая заявляет, что так отреагировало на заявления заместителя министра иностранных дел Литвы Арнольдаса Пранцкявичюса в Вашингтоне, на Форуме по безопасности в Аспене на прошлой неделе.

По словам литовского политика, отношение Китая к Литве, которая вышла из формата сотрудничества "17+1" и решила открыть тайваньское представительство в стране, должно "разбудить Европу". Литва предлагает общаться с Китаем в формате "27+1", в котором будут участвовать все члены ЕС, цитирует слова вице-министра агентство Reuters.

"Я думаю, что это своего рода сигнал пробуждения для наших коллег-европейцев: если они хотят защитить демократию, им придется защищать ее», - сказал Пранцкявичюс, – Китай пытается сделать из нас пример, негативный пример того, что другие страны не обязательно пойдут по этому пути, поэтому то, как отреагирует Европейский Союз, а также Соединенные Штаты, - это принципиальный вопрос".

По заявлению китайского посольства, подобные заявления «путают правду с неправдой, не соответствуют действительности и полностью неверны».

"Тайваньский вопрос - это вопрос национального суверенитета и территориальной целостности Китая. Принцип "единого Китая" является для Пекина политической основой для развития отношений со всеми странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем", - говорится в комментарии.

"Стремление Литвы совершить прорыв в тайваньском вопросе является серьезным нарушением политического обязательства, взятого на себя при установлении дипломатических отношений с Китаем, и угрожает суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в сообщении.

По сообщению посольства, формат сотрудничества "17+1" между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «является открытым и включен как дополнение к т сотрудничеству Китая с ЕС».

"ЕС в качестве наблюдателя формата уже давно участвует в ключевых направлениях сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Участие Литвы в сотрудничестве не имеет ничего общего с тем, что ЕС в один голос говорит с Китаем", - отметило посольство.

По мнению китайской стороны, "кража идей и создание неразберихи не маскируют допущенные ошибки".

Когда отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились, Китай отозвал своего посла в стране и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

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