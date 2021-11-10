Глава погранслужбы Литвы: нелегалов, возможно, свозят к границе на грузовиках

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что должностные лица отмечают движение нелегальных мигрантов к границе Литвы, их на белорусской стороне могут везти на грузовиках.

"Осуществляется движение к государственной границе. Даже находясь здесь, можно слышать звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", – сказал Р. Любаевас журналистам в среду на пограничной заставе в Капчяместисе.

"Факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", – добавил он.

Так глава СОГГЛ говорил о первом дне с момента вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Беларусью.

ЧП было введено из опасений нового значительного наплыва мигрантов.

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