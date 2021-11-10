Новшества в сфере вакцинации: планируют прививать детей с 5 лет

Лавирование на полосе с препятствиями. Так сейчас выглядят действия властей в Литве. Новый шаг - вакцинация детей с 5 лет. Не с 12, как сейчас, а с 5 лет. Вероятно, такой порядок начнет действовать с декабря 2021 года, сообщает LNK.

"Есть и дети, находящиеся в группе риска, например, с ожирением, диабетом, другими заболеваниями, в таких случаях также есть риск серьезного течения болезни. Поэтому должна быть возможность вакцинации, если она есть", – сказала глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.

Детей с 5 лет уже прививают в США, Литва пока ждет решения Европейского агентства лекарственных средств.

Узнав о такой новости, отец 6-летнего ребенка Павел сказал, что не будет пока прививать сына.

"Я не одобряю. За эти пять лет детям уже делали разные прививки. К примеру, мой ребенок их очень боится. Сейчас он немного успокоился, знает, что следующая прививка ждет через 5 лет. Думаю, как-то проживем как минимум до следующего года", – сказал он.

Но есть и те, кто такое предложение поддерживает.

"Риски и страхи есть всегда, большая часть людей прививает своих детей с самого рождения, от разных тяжелых болезней. Мы формируем иммунитет с первых дней жизни ребенка", – сказала одна из мам.

"Поскольку эксперты вакцинацию детей этой группы уже одобрили, министерство внесет соответствующие поправки к закону, и решение может вступить в силу через неделю", – сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

Ждут и другие изменения. Было принято решение о сокращении срока между второй и третьей дозой вакцины от коронавируса с 6 до 4 месяцев. Этот порядок должен вступить в силу с начала следующей недели.

"Уже сейчас мы можем объективно подтвердить, что эффективность вакцины хорошо сохраняется в первые 4 месяца, но потом с 4 по 6 месяц эффективность снижается", – сказала Янчорене.

Эксперты отмечают, что не всем надо делать бустерную дозу раньше, чем через 6 месяцев.

"Это касается не всех, а людей из группы риска. Людей с хроническими заболеваниями, избыточным весом и т.д.", – прибавила Янчорене.

"Не исключено, что потребуется и 4 и 5 доза. Это вполне реальный сценарий", – сказал онкоиммунолог Марюс Стрёга.

Перед вакцинацией бустерной дозой тест на антитела сдавать необязательно. Кроме того, результат такого теста надо оценивать критически..

"Оценить результат должен не сам человек, а медработник, специалист", – сказал Стрёга.

Прививаться или нет будут решать сами люди, однако власти готовят ограничения, которые, видимо, облегчат выбор.

Какие перемены ждут в ближайшее время премьер-министр Ингрида Шимоните пока не сказала.

Планируется, что "паспорт возможностей" будет действовать 7 месяцев, после чего надо делать повторную прививку.

"Карантин явно нужен, очень уж все расслабились", считает отец 6-летнего ребенка Павел.

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