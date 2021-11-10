В Литве планируются новые ограничения в связи с COVID-19

В среду правительство Литвы обсудит новые ограничения в связи с управлением пандемией COVID-19, в числе предложений - введение "паспортов возможностей" для детей с 12 лет, обязательное ношение масок и упразднение тестирования для получения "паспорта возможностей".

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что сейчас "паспорт возможностей" получают лица с 16 лет, а прививаться можно с 12 лет, поэтому такое предложение правительству и представят.

В соответствии с правилами, детям с 12 лет "паспорт возможностей" будет требоваться в магазинах, торговых центрах, местах развлечения.

Путем отказа от тестирования на получения документа, по словам Дулькиса, откажутся от быстрых тестов на антигены.

Будут обсуждать вопрос срока действия "паспорта возможностей".

Дулькис напомнил, что, поскольку сейчас есть возможность привиться бустерной дозой, естественно, что получение "паспорта возможностей" должно быть связано с третьей прививкой.

Кроме того, правительству рекомендуют ввести обязательное ношение медицинских масок или респираторов.

В школах ученики с 5 класса также должны носить медицинские маски или респираторы. Обсудят вопрос введения обязательных масок и для учеников с 1 класса.

Кроме того, привитые после контакта с больным должны будут изолироваться или сдать ПЦР-тест.

На прошлой неделе в Литве установили на 1/1- меньше случаев коронавируса, чем неделей раньше.

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