В Литву идут заморозки: местами пойдет снег

"В ближайшие дни в Литве ожидается характерная для ноября погода. Температура будет колебаться. После светлого и холодного начала недели придет более теплый, но дождливый период", – рассказал директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичус.

"Кроме того, ожидается ветреная погода. В конце недели снова ожидаются перемены", – сказал он.

Петкявичус заметил, что обещанный синоптиками снег не будет обильным.

"На северо-востоке местами уже прошел небольшой мокрый снег. Этот мокрый снег тает, едва касаясь земли. В ближайшие дни как раз прогнозируют дождь с мокрым снегом, но лишь местами. По утрам местами возможен гололед. Вообще, мы понемногу приближаемся к холодному периоду, когда гололед будет частым явлением", – предупредил он.

В ночь на среду небольшой мороз ожидается на востоке и на юго-востоке страны. Местами прогнозируют гололед. Будет 0–3 градусов тепла, у моря 3–6 градусов выше нуля. Ночью дожди возможны на севере страны, местами будет идти мокрый снег. Днем небольшие осадки прогнозируют лишь местами, облака рассеются. В Вильнюсе будет 6, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 7 градусов тепла. В Клайпеде будет около 9 градусов.

В ночь на четверг на северо-западе прогнозируют небольшие осадки, в основном дождь. Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, у моря будет 6–8 градусов тепла. Днем местами пройдут дожди. В Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет 6, в Каунасе до 7 градусов тепла. В Клайпеде около 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет 3–8 градусов тепла. Во многих районах пройдут дожди, у моря поднимется ветер. В первой половине дня будет тепло, температура составит 7–10 градусов тепла. После обеда ожидается больше прояснений, а к вечеру похолодает", – рассказал Петкявичус.

Он заметил, что, по нынешним данным, к выходным снова похолодает. "По ночам местами ожидаются заморозки, а днем будет прохладнее, чем в пятницу", - сказал он.

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