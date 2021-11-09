Министр обороны: Нидерланды увеличивают число дислоцированных в Литве военных

Нидерланды приняли решение увеличить численность размещенного в Литве военного контингента до 300 человек, а в случае необходимости – до 350, говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Правительство Нидерландов постановило продолжить участие в боевой группе Батальона сил расширенного передового присутствия НАТО и увеличить число направляемых в Литву военных", – сказал министр для сообщения министерства.

Во вторник он обсудил этот вопрос с послом Нидерландов в Литве Бонни Хорбах.

А. Анушаускас также поблагодарил за решение Нидерландов в еще большей мере содействовать обеспечению безопасности Литвы.

Нидерландские военнослужащие теперь будут дислоцированы в Батальоне сил расширенного передового присутствия НАТО как минимум до конца 2024 года, а их число будет увеличено до 300. В случае необходимости в Литву дополнительно прибудет еще 50 военных.

"Мы очень благодарны за такое решение. Мы благодарим Нидерланды за постоянное размещение военнослужащих и техники в Батальоне сил расширенного передового присутствия НАТО в Рукле – это направляет четкий месседж России и Беларуси о единстве союзников по НАТО", – сказал А. Анушаускас.

С 2017 года Нидерланды направляли в боевую группу Батальона сил расширенного передового присутствия НАТО в Литве по 270 военнослужащих, а нынешний мандат истекает в конце 2021 года.

По словам посла, в новом мандате для Литвы добавлено 80 военных, чтобы усилить сдерживание России на восточной границе НАТО.

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