Сообщается, что 9 ноября, в 15.18 ч., поступила информация о ДТП на дороге номер 229, на пути из Йосвайняй в Цинкишкес. Тягач столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, сообщалось о пострадавших.
Пожарные-спасатели на месте происшествия нашли съехавший с дороги тягач и стоящий на дороге легковой автомобиль.
Из легковушки спасатели доставали пострадавшую женщину. Выяснилось, что водитель легковушки скончалась. В машине находился также ребенок.
По предварительным данным, ребенок не пострадал, его осмотрели врачи.
Водитель тягача в сознании, его также осмотрели врачи скорой помощи.
Сообщается, что движение на этом участке дороги временно закрыто.
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