Шимоните: для попадания в зону действия режима ЧП потребуется разрешение СОГГ

Введение режима ЧП не доставит жителям каких-то дополнительных хлопот, требования останутся прежними, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Гражданских жителей Литвы эти ограничения не коснутся в большей мере, чем касаются сейчас, по действующим законам. Например, документы у водителей можно проверять и по действующим сейчас законам", – сказала журналистам глава правительства.

"Только в приграничной зоне, если кто-то едет в приграничную зону, нужно иметь разрешение СОГГ", – заметила премьер.

Правительство предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью с полуночи в связи с ситуацией на границе в соседней Польше, где скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов на белорусской стороне.

Чрезвычайное положение будет действовать в приграничной зоне и в пяти километрах от нее вглубь страны, а также в метах расселения нелегалов в Кибартай, Мединкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Мигранты, которые попали в Литву и поселены в стране, будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону и в прочем, за исключением возможности обращения в государственные учреждения и органы.

Кроме того, в зоне действия режима ЧП будет ограничено движение транспортных средств без разрешения СОГГ. На охраняемые территории смогут приезжать только местные жители, у которых там есть недвижимость.

В зоне действия режима ЧП будет разрешено проверять документы на транспортные средства и документы и вещи людей.

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