Президент Литвы поддерживает введение ЧП на границе с Беларусью пока не видит оснований для активации 4-ой статьи НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что поддерживает введение чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью, так как у внешней границы Европейского союза (ЕС) скопились тысячи мигрантов.

"Думаю, что введение ЧП на определенный период времени и на определенных участках – надлежащий ответ в этой конкретной ситуации. Это ограничение возможности осуществления против нас скоординированной атаки и нелегальной миграции, оно лишь минимально затронет права и свободы наших людей", – сказал президент журналистам во вторник после встречи с премьером Ингридой Шимоните.

Он повторил, что наплыв мигрантов из Беларуси – это гибридная атака минского режима, а ситуация на границе "все больше накаляется".

"В нынешних обстоятельствах мы должны действовать решительно, чтобы защитить границу и защитить людей", – сказал Г. Науседа.

Глава государства выразил поддержку всем предложениям о введении ЧП.

"Я полностью поддерживаю введение ЧП на таких условиях, на которых предусмотрено: на установленный срок, на установленных участках границы и пять километров вглубь, а также в лагерях для мигрантов", – отметил Г. Науседа.

"Я считаю, что это своевременная мера, которая, прежде всего, поможет нам предотвратить то координирование деятельности, которое происходит между мигрантами, когда они обмениваются информацией, проводят в жизнь и создают стратегии, как удобнее перейти границу", – добавил он.

Ситуация на границе ЕС и Беларуси стала ухудшаться в понедельник, когда на польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые безуспешно пытались прорваться на территорию соседней страны. Реагируя на ситуацию, правительство предлагает ввести ЧП на приграничных территориях, решение должен принять парламент.

ЧП предлагается ввести на месяц, оно будет действовать на пограничном участке и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

Президент добавил, что граница и Литвы, и Польши с Беларусью является внешней границей ЕС "со всеми вытекающими последствиями", поэтому помощь нужна и на уровне Сообщества.

Пока не видит оснований для активации 4-ой статьи НАТО

Гитанас Науседа во вторник заявил, что пока не видит оснований для активации из-за ситуации на границе с Беларусью 4-ой статьи НАТО, предусматривающей консультации с партнерами по Альянсу относительно угрозы безопасности.

"Четвертая статья НАТО – средство крайнего действия и силы, и мы обязательно оставляем его в арсенале на тот случай, если появится основание серьезно говорить об активации четвертой статьи", – сказал Г. Науседа журналистам.

4-я статья НАТО предусматривает, что страны Альянса начинают консультации между собой, если, по мнению какой-то из них, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой страны-члена.

Воспользоваться этой статьей для консультаций с партнерами по Альянсу в понедельник предложил лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Г. Науседа предложил "со всей открытостью" обсудить все санкции для Беларуси. По его словам, санкции не должны быть такими, "которые никак не повлияли бы на режим" или такими, чтобы их "игнорировали".

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