В Сейме Литвы - проект ограничений для связанных с БелАЭС компаний

Сейм завершает обсуждение того, как еще более значительно ограничить возможности участия иностранных и литовских компаний, которые прямо или косвенно связанны с Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС) в Островце, в стратегических энергетических проектах Литвы.

Цель - обязать энергетические компании уведомлять правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний не только о планируемых сделках, но и о существенных изменениях в уже подписанных договорах.

О сделках, независимо от их стоимости, необходимо будет уведомлять комиссию, если у компаний есть доказательства того, что сторона сделки напрямую или через посредников участвует в проекте БелАЭС.

Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что в последнее время часто встречалась информация о том, что энергетические компании покупают или собираются приобрести оборудование, такое как электрические кабели и аккумуляторные батареи, у производителей или поставщиков, которые также участвуют в проекте БелАЭС.

"Сейм признал, что БелАЭС небезопасна и представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и здоровью населения. Поэтому компании, участвующие в строительстве или эксплуатации БелАЭС, не должны получать заказы в Литве", - отметил Л. Кащюнас.

Сейчас компании должны обращаться комиссию, когда стоимость будущей сделки превышает 10% их доходов.

Во вторник в первом чтении Сейм одобрил поправки к двум законам, предусматривающим более строгие правила.

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