В конце ноября некоторые пенсионеры уже получат "пенсии одинокого человека" за несколько месяцев

"Содра" уже рассматривает заявки на выплаты пенсий одинокого человека, такие заявки подали 105 000 человек. Первые выплаты на счета пенсионеров поступят в конце ноября.

Если эти выплаты полагались человеку с 1 июля 2021 г, то в ноябре он получит деньги за июль, август, сентябрь и октябрь.

Если пенсию одинокого человека должны были платить с сентября - то заплатят за сентябрь и октябрь.

Позже эти деньги будут выплачивать ежемесячно. Размер такой пенсии – 28,63 евро.

Жители могут подать заявку на получение такой пенсии по телефону или по интернету.

"Важно обратить внимание, что в ноябре пенсии получат не все жители, которые подали соответствующие заявки, а только те, кто получил право на эти выплаты с 1 июля 2021 года и подал заявку до конца октября", – подчеркнул представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

В этом году такую пенсию получат одинокие получатели пенсионных пособий или социальных пенсий, пенсионных пособий по инвалидности (за исключением детей-инвалидов до 18 лет). Выплата также полагается достигшим пенсионного возраста получающим пособия инвалидам с трудоспособностью не больше 60%. За такой пенсией могут обращаться и получатели надбавок к низким пенсиям.

С 1 января 2022 г. круг получателей этой пенсии расширится – ее смогут получать все одинокие пенсионеры в Литве. С Нового года для получения этой пенсии не придется подавать заявление, ее будут назначать автоматически. Выплачивать такие пенсии начнут до конца марта 2022 года.

С 1 января 2022 г. размер этой пенсии составит 32 евро.

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