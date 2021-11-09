Для тягачей граница с Беларусью не закроется, но очереди могут стать больше

Литва рассматривает возможность введения режима ЧП на границе с Беларусью и ограничения движения, однако это не должно коснутся грузовых автомобилей. Правда, по словам перевозчиков, очереди на границе с Беларусью большие уже сейчас и в будущем они могут стать еще больше.

Представитель Литовской ассоциации перевозчиков Linava Андрюс Бурба сказал, что пока каких-то проблем на границе с Беларусью нет, хотя очереди длиннее обычного.

"Что касается движения тягачей через Беларусь, то никаких кардинальных изменений нет. На одном из КПП на въезде в Литву стоят 160 тягачей, на другом – 150, но это не то, что было весной, когда стояло больше 1000 тягачей. С литовской стороны в Медининкай стоят 284 тягача, это значит, то время ожидания составляет 49 ч. Мы видим, что машин стало больше, но особой опасности нет. Мы знаем лишь, что ужесточат пересечение границы пассажирами", – сказал он.

Кроме того, напоминают, что Польша с 7.00 ч. 9 ноября закрыла КПП Кузница-Брузги.

На вопрос, как изменится ситуация, если Литва введет режим ЧП на границе и закроет границу с Беларусью, Бурба сказал, что любое ужесточение сказывается на движении тягачей.

"Могут появиться очереди, могут быть выделены дополнительные ресурсы для проверки водителей и грузов. Мы своим перевозчикам рекомендуем по мере возможности выбирать другие пути. Если возможно - объезжать такие КПП, но надо понимать, что когда едешь через Россию или Украину, где инфраструктура плохая, груз идет дольше, перевозка стоит дороже", – сказал он.

Министерство транспорта и коммуникаций в интервью lrt.lt отметило, что после введения режима ЧП грузовые перевозки останавливать не будут.

"Предусмотрены изменения, цель которых - обуздание нелегальной миграции", – сообщается в комментарии.

Напомним, что 9 ноября парламент Литвы решает вопрос введения режима ЧП на границе с Беларусью.

Правительство предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью с полуночи в связи с ситуацией на границе в соседней Польше, где скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов на белорусской стороне.

Чрезвычайное положение будет действовать в приграничной зоне и в пяти километрах от нее вглубь страны, а также в метах расселения нелегалов в Кибартай, Мединкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Мигранты, которые попали в Литву и поселены в стране, будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону и в прочем, за исключением возможности обращения в государственные учреждения и органы.

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