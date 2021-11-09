Канцлер Минздрава Литвы: возможность вакцинации детей от коронавируса может появиться в декабре

В настоящее время Литва заказывает вакцину для вакцинации детей от COVID-19, возможность вакцинации детей 5-11 лет может появиться в декабре сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

По ее словам, сначала надо получить решение Европейского агентства лекарственных средств.

"Поскольку наши эксперты уже одобрили вакцинацию детей из этой возрастной группы, министерство внесет определенные законодательные поправки и решение о вакцинации вступит в силу в течение недели", – сказала канцлер.

"Министерство к таким действиям уже готовится, поскольку Pfizer уже собирает данные, сколько вакцины потребуется для детей, мы делаем заказы, в декабре уже появилась бы возможность вакцинации", – сказала Гребенковене.

Вопрос вакцинации детей в понедельник обсудили независимые эксперты.

"Обсуждался вопрос вакцинации детей 5-11 лет. Как мы знаем, в США утвердили вакцинацию детей этой группы вакциной Pfizer, только там адаптирована дозировка, в зависимости от веса, однако Европейское агентство лекарственных средств, пока рекомендацию не вынесло, возможно, решение будет принято в середине декабря", – сказала глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.

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