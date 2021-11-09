Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву

За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток незаконного перехода на территорию Литвы из Беларуси – больше, чем за все минувшие сутки, сообщили BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Есть движение на той стороне, и сегодня количество не впущенных в Литву уже превысило количество людей, которых развернули за все минувшие сутки – это не какие-то трагические цифры, но уже приближаемся к сотне", – завил представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

По его словам, пока трудно сказать, являются ли они мигрантами, которые уходят с польской границы. Массовых попыток прорыва пока не зафиксировано.

"Таких массовых попыток прорваться точно нет. Есть группы, они движутся, как и раньше, их активизации в разные моменты то выше, то ниже, но давление не снижается", - сказал представитель СОГГЛ.

За минувшие сутки в Литву из Беларуси в запрещённых местах пытались попасть 73 мигранта.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев из Беларуси в запрещенных для пересечения границы местах, 6017 человек не попали в страну.

По данным СОГГЛ, ситуация на границе Литвы с Беларусью во вторник утром стабильная и находится под контролем. Пограничники были передислоцированы, когда мигранты в Беларуси пошли большой колонной к польской границе и попытались ее штурмовать. Сообщается, что в понедельник там собралось около 1-2 тысяч нелегальных мигрантов.

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