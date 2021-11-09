Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП

Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила, почему правительство в положении о режиме ЧП в приграничной зоне предусмотрело некоторые ограничения. Парламент рассмотри этот вопрос 9 ноября.

"С учетом риска ведомства, ответственные за управление ситуацией, предлагают решения для лучшего управления ситуацией. Увеличение приграничной зоны нужно на случай, если будет большой поток людей в разных местах, как бы мы ни укрепляли силы в таком случае, все равно граница протяженная, а силы у нас ограничены. Поэтому режим ЧП нужен на большей территории, чем установлено сейчас", – сказала премьер.

По ее словам, действия мигрантов у границы и в центрах беженцев координируются.

"Есть предложение ограничить мобильную связь, интернет, оставив его для сообщения с госучреждениями, пока человек не получил ответ на заявку о получении статуса беженца, для других потребностей связь предлагается ограничить", – сказала Шимоните.

Она акцентировала, что будет ограничен въезд в зону действия режима ЧП для возможных перевозчиков нелегалов и контрабандистов.

"Предложения подготовлены с учетом того, что выявили СОГГ и другие ведомства", – сказала премьер.

По ее словам, президента о предоставлении такого проекта информировали.

Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые ночью разбили лагерь на белорусской стороне, около границы с Литвой, рядом с Капчаместской пущей, около населенного пункта Кадыш.

Сами нелегалы рассказали журналисту Delfi, что белорусские военные поздно вечером силой усадили 500 мигрантов в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении.

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