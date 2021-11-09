Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж

Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые ночью разбили лагерь на белорусской стороне, около границы с Литвой, рядом с Капчаместской пущей, около населенного пункта Кадыш.

Группу из 500 человек сюда доставили с того места, где накануне собралась большая группа мигрантов у границы с Польшей.

Нелегалы разбили лагерь у литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию минувшей ночью (всего за минувшие сутки на территорию Литвы пытались попасть 73 нелегала). А с 24.00 до 8.00 ч. 9 ноября в Литву пытались пройти 82 мигранта.

К деревне Кадыш мигрантов привезли на военных машинах. Вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже им велели разбиться на группы по 5-7 человек.

Сами нелегалы рассказали журналисту Delfi, что белорусские военные поздно вечером силой усадили 500 мигрантов в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении.

"Было темно, когда появилось много военных. Мы с воскресенья находились у польской границы, около АЗС. Белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены. Вечером их стало еще больше, на них была другая униформа, как у солдат. Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - рассказали нелегалы журналисту Delfi.

Около полуночи выяснилось, что нелегалов привезли к литовской границе, в деревню Кадыш на территории Беларуси.

По данным источников Delfi, туда перебросили около 500 человек. В их числе – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики.

Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчаместиса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!