Коронавирус в Литве: 2300 новых случаев и 27 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2300 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2709 человек, полную схему вакцинации завершили 8975 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1914 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 9,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1381,4 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 16%.

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