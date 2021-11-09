За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 73 нелегальных мигранта

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 73 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Во вторник не было впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено 6017 таких лиц.

В понедельник после обеда в Центре регистрации иностранцев в Медининкай произошли беспорядки. Иностранцы требовали свободы, шумели, пытались сломать ограждение, ворота.

Порядок обеспечивали пограничники, им помогала полиция, Служба общественной безопасности, эстонские полицейские.

К вечеру не стихали протесты в одном из пяти секторов, где поселены семьи.

Поскольку СОГГЛ не удалось договориться о прекращении беспорядков, силы Отряда спецназначения вошли в сектор, где несколько иностранцев оказывали сопротивление, пытались отнять оружие у пограничников. Тогда был использован слезоточивый газ, самых активных зачинщиков изолировали.

Такие меры были предприняты в отношении 7 лиц. Около 17 часов беспорядки были остановлены, оставшиеся иностранцы успокоились и вернулись в свои жилые помещения.

В ходе инцидента пострадавших не было, помощи врачей никому не потребовалось. В связи с беспорядками СОГГЛ начала досудебное расследование.

Массовые акции выражения недовольства в понедельник имели место в центрах регистрации иностранце в Пабраде и Кибартай.

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