Президент Литвы обсудит с пограничниками введение чрезвычайного положения

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с представителями правительства, пограничной службы, армии и спецслужб возможное введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью самоуправлениях.

Как сообщили BNS в администрации главы государства, президент заслушает самую свежую информацию о ситуации на литовско-белорусской границе, о планах предотвращения возможных провокаций и инцидентов на государственной границе Литвы и в лагерях мигрантов, обсудит действия, предпринимаемые страной, а также возможные изменения правового режима на границе.

Во встрече примут участие министр внутренних дел Агне Билотайте, министр обороны Арвидас Анушаускас, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис, а также руководство разведки.

В понедельник Науседа обсудил ситуацию на внешней границе Европейского Союза с руководителем Польши Анджеем Дудой. Они договорились постоянно обмениваться информацией и координировать свои действия на регулярной основе.

Силы, дислоцированные в соседней стране недалеко от границы с Беларусью, в понедельник предотвратили массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По словам официальных лиц, сотни мигрантов пытались попасть в Польшу.

А. Билотайте отмечает, что действия на польской границе могут повториться и на литовской границе, поэтому ведомства государства "находятся в максимальной готовности".

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и в страну не были впущены почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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