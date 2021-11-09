Прогноз: ожидается гололед, пойдет мокрый снег

Во вторник над Литвой установится зона высокого давления. Утром будет холодно. Во влажных местах прогнозируют гололед. С самого утра будет солнечно.

Больше всего прояснений ожидается на юго-востоке страны. На северо-западе во второй половине дня облачность увеличится, однако осадков не ожидается.

Ветер будет слабый, переменного направления. Над страной будет держаться холодная масса воздуха, поэтому несмотря на солнце будет всего 2–6 градусов тепла.

В среду ночью зона высокого давления понемногу отступит. Начиная с западных районов облачность увеличится, больше всего осадков прогнозируют на севере страны. Будет идти дождь, местами мокрый снег.

Будет дуть южный, юго-западный ветер, на взморье его порывы достигнут 15–17 м/с. На юго-востоке будет 1–4 градуса мороза. Местами возможен гололед. В других районах будет около 0, а на северо-западе 2–5 градусов тепла.

В среду днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Усилится южный, юго-западный ветер. У моря порывы ветра составят 15–17 м/с. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

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