ДТП в Расейнском районе: пострадали четыре человека

8 ноября, в 15.43 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Расейнском районе, в деревне Сергеляй, на дороге Расейняй-Восилишкис, в 4 км от Восилишкиса, два автомобиля врезались в тягач.

В легковых автомобилях были зажаты два человека, которые не подавали признаков жизни.

Дорога перекрыта в обоих направлениях, образовались заторы.

В 16.14 ч. пожарные-спасатели сообщили, что одного пострадавшего передали в руки врачей. Вскоре освободили и второго зажатого пострадавшего (он был без сознания, но подавал признаки жизни). Обоих пострадавших на месте реанимируют врачи.

Кроме того, в ДТП пострадали еще два человека.

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