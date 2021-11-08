Находящиеся в Рукле нелегальные мигранты требуют отпустить их на волю

В Центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты. Несмотря на то, что журналистов к центру не подпустили, издали можно было слышать, как они выкрикивают Freedom и требуют отпустить их на волю. Акция протеста началась 8 ноября, в 12 ч.

Журналист Delfi видел стоявшую толпу мигрантов с плакатами, однако надписи на них издалека разглядеть сложно.

На одном плакате был изображен символ мира, написано Freedom, изображены флаги Литвы и Евросоюза.

Сотрудники СОГГ на машинах старались сделать так, чтобы мигранты не видели журналистов и журналисты не видели мигрантов.

Пограничники растянули СТОП-ленту на дополнительной территории.

Было очень шумно, мигранты свистели и кричали, требовали освободить их, выражали недовольство сложившейся ситуацией. Были слышны и детские голоса.

Основные требования мигрантов - их они высказали в социальных сетях - свобода и возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.

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