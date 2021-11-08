Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений

8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет ужесточений для контроля над COVID-19. Если новые предложения будут приняты, жителей ждут серьезные перемены.

Первое предложение - обязательная изоляция после контакта с больным коронавирусом не только для непривитых, но и для привитых жителей. Изоляция в случае с привитыми прекращается, когда человек получает отрицательный тест на коронавирус. ПЦР-тест надо сдать не раньше чем на третий день после контакта.

Второе предложение – все жители должны носить только медицинские маски или респираторы.

Третье ужесточение – "паспорт возможностей" с 6 декабря должны требовать и у детей с 12 лет.

Сейчас "паспорт возможностей" требуется лицам с 16 лет.

Кроме того, хотят ввести срок действия "паспорта возможностей" - 7 месяцев.

Решается вопрос профилактического тестирования для лих определенных групп. Обязательно тестироваться должны работники медсектора, хосписов, домов опеки, системы образования, если через 180 дней эти люди не привились бустерной дозой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!