Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности

В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако литовские службы анализируют ситуацию в Польше и приводят силы в состояние готовности.

"По нашим данным, в сторону Литвы не идут. Идут в сторону Польши, идут к КПП. Они идут по дороге, не через лес, значит, будут оказывать давление, пользоваться юридическим правом, будут выдвигать свои требования на КПП.

Ситуация сложная. Такое количество, это вызывает беспокойство. Я думаю, литовские ответственные лица общались, консультировались, я думаю, в Литве идет подготовка. Ситуацию в соседней стране анализируют", – сказал член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Поцюс.

Есть опасение, что такое большое число мигрантов будет пытаться силой прорваться в Польшу.

"Мы видели видео, уже показывали, как это пытались сделать группы поменьше. Я считаю, что подготовлены лидеры таких групп, поскольку стихийно подобные действия не происходят", – сказал Поцюс.

По мнению собеседника, это делают белорусские службы, которые занимаются таким "бизнесом" – берут деньги и осуществляют гибридную атаку, как против Польши, так против Литвы и Латвии.

"Я думаю, такие действия координированы. Я говорю, как человек, который знает, видно, что действия координируются, есть такая угроза", – сказал бывший командарм Литвы.

По его мнению, Польша, Литва и Латвия должны консультироваться с партнерами.

"Как члены ЕС и НАТО, я думаю, было бы своевременным политическое общение, это касается не только трех наших стран, это вопрос как Альянса, так и ЕС, мы можем начать консультации, просить консультаций и помощи", – сказал Поцюс, заметив, что в данном случае можно рассчитывать на реальную помощь ЕС и НАТО.

"Что касается НАТО, могут быть консультации, если начнутся такие массовые штурмы. А ЕС, думаю, тоже мог бы реагировать. Есть международные службы, например, Frontex. Можно перебросить сотрудников из других стран, полицию, в страны, граничащие с Беларусью. Я думаю, это реальная помощь", – продолжил он.

По его словам, пока нет точных данных, сколько людей идет в колонне.

"Пока, из того, что видно на видео, это значительно больше тысячи (человек). (…) Но ведь могут быть подготовлены и другие такие группы, известно, что есть регулярные авиарейсы в Минск, число нелегалов растет. С какой целью они едут? Я думаю, не с целью туризма, их для того и приглашают, чтобы собрать у границы с ЕС, видимо, такое будет происходить", – сказал Поцюс.

По видео, по его словам, сложно определить, есть ли среди идущих в колонне белорусские пограничники.

"Но один раз уже было снято видео, на котором белорусские пограничники шли с ножницами для разрезания проволоки. С какой целью они это делают? Возможно, готовят какие-то коридоры", – предположил политик.

Как государство может защищаться от организованной группы гражданских лиц?

"Я думаю, каждая страна должна принимать политические решения, и предоставлять мандаты своим службам. Конечно, в законе о действии служб предусмотрены определенные меры воздействия. Но с точки зрения прав человека, гуманитарной позиции, это не военная агрессия. Это гуманитарный кризис. Тут нельзя нарушать права человека. Но международное право говорит, что они приехали, если они считают себя военными беженцами, то они приехали в безопасную страну – Беларусь, там они и должны оставаться. А они из безопасной страны, которая их пригласила, хотят отправиться в другую страну. Вот поэтому их и можно останавливать", – сказал Поцюс.

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