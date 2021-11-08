Полиция выяснила подозреваемого в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки

В Вильнюсский окружной суд передано уголовное дело об изнасиловании и убийстве 19-летней девушки.

Расследование было начато 6 апреля 2021 г., когда поступило сообщение о том, что в Укмергском районе, в лесу около деревни Таурупишкис обнаружено тело женщины с колотыми и резаными ранами в области шеи и на руках. Личность убитой установили не сразу.

Расследованием занялись криминалисты ГКП Вильнюсского округа с помощью полиции Укмергского района.

Полиция выяснила личность убитой. Выяснилось, что это жительница Укмергского района (2002 г.р.). В тот же вечер полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался сожитель девушки - мужчина (1975 г.р.).

Во время допросов подозреваемый свою вину не признавал, однако полиция собрала неоспоримые доказательства того, что девушка была убита, чтобы скрыть другое преступление - сексуальное насилие. Мужчина обманом заманил девушку в свой автомобиль и убил в лесу.

Полиция нашла и орудие убийства.

Подозреваемый находится под арестом.

Foto: Vilniaus aps. VPK

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!