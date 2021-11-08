Профессор назвал самые странные слухи о вакцине: к сожалению, среди врачей тоже есть шарлатаны

"Беспокоиться из-за прививки - нормально", – утверждают врачи. Но откуда появляется это беспокойство, и какая часть пугающих мыслей – правда?

"Несмотря на то, что семейные врачи прилагают массу усилий, чтобы убедить прививаться сомневающихся, немало людей все еще отказывается от вакцинации. Почему? Какие мотивы? Чаще всего говорят, что вакцину от SARS-CoV-2 произвели в короткие сроки и до конца неясно, действенна ли она и безопасна ли.

Другие страхи обычно связаны с побочными реакциями и невыясненным долгосрочным эффектом вакцины от COVID-19 на организм", – сказал президент Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

Есть люди, которые боятся аллергии на вакцину.

"Справедливости ради надо сказать, что это очень по-человечески и естественно, что все новое вызывает у человека беспокойство и сомнения. Это касается и новых вакцин, новых исследований и методов лечения. До сих пор есть пациенты, которые боятся рентгена, опасаются излучения. Конечно, можно пугать людей разными осложнениями после вакцинации, но я считаю, что научные факты все расставляют по местам, показывая, что является мифом, а что бесспорным, научно доказанным фактом", – сказал Калибатас.

Профессор рассказал о самых странных теориях заговора, которые ему довелось услышать.

"Семейные врачи слышали от своих пациентов, что вакцина, созданная при помощи технологии использования иРНК, может изменить генетику человека, с научной точки зрения - это абсурд. В социальных сетях есть немало информации о том, что с вакциной от COVID-19 в организм человека внедряют микросхемы, с помощью которых управляют людьми. При распространении таких фейков часто ссылаются на исследования несуществующих ученых, разных "экспертов" и "надежные источники".

Есть ряд мифов о том, что вакцина от COVID-19 наносит долгосрочный ущерб организму. Поскольку пока это проверить нельзя (вакцина появилась недавно), есть поле для создания таких фейков и теорий заговора.

Одна из теорий заговора гласит, что коронавирус был искусственно создан международными фармацевтическими компаниями, которые заработали миллиарды на создании вакцины. Еще одна теория - что коронавирус это очередной грипп, а весь ажиотаж устроили, чтобы определенные бизнес-структуры нажились на пандемии, а некоторые политики улучшили свой рейтинг", – рассказал Калибатас о бытующих фейках.

Он сожалел о том, что изредка ничем необъяснимые мнения можно услышать и от ученых.

"Недавно профессор Дублинского университета Долорес Кахилл заявила, что вакцина, созданная при помощи технологии использования иРНК, сокращает жизнь. Профессор заявила, что люди, которым сейчас больше 70 лет, умрут через 2-3 года, а те, кому 30 проживут всего 5-10 лет. Никаких научных доказательств она не представила. Шарлатаны встречаются и среди профессоров", – сказал врач.

Действительно ли только люди виноваты в том, что боятся прививаться от COVID-19? Калибатас сказал, что в ответе за это и информационные кампании.

"Было допущено немало ошибок на мировом уровне, когда организовали информационную кампанию. Все хорошо помнят, как меняли показания конкретных вакцин для разных возрастных групп, графы побочных действий, приостанавливали, потом снова продлевали разрешения на использование вакцины, массы статей об осложнениях после вакцинации. Кстати, статистика показала, что тяжелые осложнения бывают очень редкими, в сотни раз выше риск погибнуть во время прогулки. К сожалению, некоторые люди испугались, стали сомневаться", - рассказал ученый.

Калибатас напомнил, что, несмотря на все сомнения, единственный способ, который поможет избежать последствий вируса – вакцинация.

"Мы все должны понять, что для того, чтобы пресечь распространение вируса, а особенно коварного штамма "дельта", единственный способ - всеобщая вакцинация. Как честный ученый, хочу сказать, что даже при полной вакцинации сохраняется возможность заболевания, но от тяжелой формы болезни вакцина защищает, как защищает от попадания в реанимацию", – сказал он.

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