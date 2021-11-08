Коронавирус в Литве: 1411 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 376 человек, полную схему вакцинации завершили 1069 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1913 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками раньше, 139 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 5,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1386,2 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 17,4%.

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