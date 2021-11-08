Мигранты получают возможность обжаловать в суде ограничение свободы, хотя закон этого не предусматривает

Въезжающие в Литву нелегальные мигранты получают право обжаловать ограничения своей свободы в суде, хотя закон не предусматривает такой возможности, пишет в понедельник новостной портал 15min, основываясь на сложившейся практике литовских судов.

Представители органов внутренних дел и некоторые суды первой инстанции изначально придерживались мнения, что у мигрантов, задержанных на границе с Беларусью, нет оснований обращаться в суд по поводу ограничения их свободы.

Однако в октябре коллегия трех судей Высшего административного суда Литвы в своем десятистраничном постановлении объявила, что просьбы мигрантов об освобождении из-под стражи должны быть рассмотрены. По мнению судейской коллегии, закон создал "ситуацию правовой неопределенности" из-за того, что не предусмотрел какой-либо четкий "правовой механизм проверки" шестимесячного ограничения передвижения.

Практика, установленная этим постановлением, дает мигрантам возможность обращаться в суд с просьбой об освобождении из-под стражи до истечения установленного законом шестимесячного срока.

Данные, полученные 15min, свидетельствуют, что 26-летний гражданин Ирака, содержащийся в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, уже воспользовался этой ситуацией.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально попали более 4,2 тыс человек.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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