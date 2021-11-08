Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала, что правительство обсуждает введение "паспорта возможностей" с 12 лет, упразднение тестирования на этот документ, однако соответствующие решения пока не приняты.

По ее словам, "паспорт возможностей" позволил не закрывать бизнес и способствует управлению пандемией. Правда, некоторые недостатки у него все же есть. Таким недостатком Ашоклене назвала возможность получения документа путем сдачи тестов и тот факт, что у него нет срока годности для привитых.

"Однако самый большой недостаток - его выдача лицам старше 16 лет, хотя прививаться можно с 12 лет", – сказала она, отметив, что риск распространения вируса среди детей очень велик.

Ашоклене отметила, что сейчас ситуация сложная не только в Литве, но и в Европе в целом.

"На этой неделе мы еще увидим эффект Дня всех святых, это может ухудшить ситуацию", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, пик пандемии прогнозировать сложно, поскольку все зависит от поведения людей.

"Приближается еще один сложный период - рождественский, мы должны будем его пережить", – заметила Ашоклене.

Год назад в Литве был введен второй карантин. Сейчас показатель заболеваемости в 4 раза выше, но с введением карантина в Литве не спешат. Это объясняют наличием вакцины.

"Людей призывают прививаться, чтобы не болеть или перенести болезнь в легкой форме. Мы пока видим, что ситуация в реанимации стабильная", – пояснила Ашоклене.

Она сказала, что несмотря на наличие вакцины, ситуация сейчас хуже, поскольку доминирует штамм "дельта" и люди устали, перестали четко седоват всем рекомендациям.

"Со временем снижается и эффективность самой вакцины, поэтому важно говорить о бустерной дозе", – заметила Ашоклене.

Однако она подчеркнула, что если ситуация в больницах ухудшится, карантин будет введен, но ненадолго.

"Это зависит от заполненности коек в реанимации – если будет занято больше 200, число больных в реанимации приблизится к 250, похоже, придется защищать систему здравоохранения", – сказала эпидемиолог.

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