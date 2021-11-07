Белорусские фотографы представили фотографии Вильнюса в советское время

На фотографиях 1980-1990 гг. неформальной группы белорусских фотографов "Провинция" можно увидеть жизнь Вильнюса в тот период. Выставка фотографий "Провинциалы в Вильнюсе" открылась в галерее Trivium (ул. Витебско, 23).

На выставке представлены фотографии представителей Минской фотошколы Галины Москалевой, Владимира Шахлевича, Сергея Кожемякина, Владимира Парфенка.

"Я знал, что есть такой материал, он ждал повода быть показанным в Вильнюсе. Эти фотографии интересны своей непарадностью, они без глянца, чисто туристические. Это попытка зафиксировать дух того периода. Город - динамическое пространство, которое быстро меняется. Через фотографии можно узнать себя, этапы своей жизни – как мы когда-то выглядели, увидеть фрагменты событий, о которых забываешь, если их не фиксируешь. По сути фотография - как зеркало с отложенной памятью и только", – сказал куратор выставки Андрей Антонов.

Выставку в галерее Trivium (комплекс Sodas 2123, ул. Витебско, 23) можно посетить до 21 ноября по средам и воскресеньям с 16 до 19 ч.

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