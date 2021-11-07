Рано утром из Литвы вернули семью мигрантов с малолетним ребенком

6 ноября, в 20 ч. на Падварёнскую заставу (Вильнюсский район) из приграничной зоны доставили семью нелегальных мигрантов из Ирака из 6 человек (включая 4 несовершеннолетних детей – младшему было меньше двух лет). В воскресенье рано утром пограничники посадили их в служебный внедорожник и, по сведениям Delfi, увезли в Лаздийский район, на границу с Беларусью ближе к Польше.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис подтвердил только тот факт, что семью отвезли на границу и вернули в Беларусь.

"Эти люди юридически считались людьми, которых в Литву не впустили, поэтому пограничники оказали им гуманитарную помощь – дали сухую одежду, накормили, дали переночевать в тепле, а сегодня утром, по действующему постановлению министра ВД Агне Билотайте, их вернули на территорию Беларуси", - сказал Delfi Мишутис.

Он подтвердил, что в этой группе были и дети, но они "были с родителями".

Он не смог ответить на вопрос, удалось ли подтвердить родственные связи между взрослыми и детьми на основе документов.

Эту семью в субботу поздно вечером нашли в Вильнюсском районе, когда неправительственные организации обратились не только в СМИ, но и к депутату Томасу Томилинасу.

Депутат сам приехал на границу, но пограничники не дали ему пообщаться с иракцами.

Всех мигрантов посадили во внедорожник и увезли на Падварёнскую заставу.

Томилинас позвонил руководству СОГГ, ему объяснили, что задержанных переодели, накормили и уложили спать. Депутат и журналисты уехали с заставы, пообещав вернуться в воскресенье утром.

Однако объявленная в воскресенье сводка СОГГ за последние сутки удивило - в ней сообщалось, что никто не был принят по гуманитарным причинам.

Когда стали выяснять, куда пропала семья из 6 человек, Мишутис пояснил, что "им оказали необходимую помощь и вернули в страну, из которой они пришли на территорию Литвы. Юридически семья считается непопавшей в Литву, пограничники в таких случаях действуют "в рамках установленного порядка".

На вопрос, не является ли наличие малолетних детей поводом для принятия семьи по гуманитарным причинам, представитель СОГГ ответил, что "если так поступать, белорусский режим вскоре сформирует группы нелегальных мигрантов с детьми впереди".

"Если бы это были несовершеннолетние без сопровождения взрослых, тогда они попали бы в категорию уязвимых, мы бы их впустили. В данном случае, дети были с родителями, пограничники убедились, что они в безопасности, им предоставили ночлег, накормили, они провели ночь в тепле, а потом пограничники действовали по установленным правилам", - сказал Мишутис.

Этот случай, по его словам, от других отличается лишь тем, что приезжал депутат.

По словам Мишутиса, ежедневно на территорию Беларуси возвращают десятки мигрантов. Правда, в последнее время, по его словам, детей среди них бывает немного.

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