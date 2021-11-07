На границе Литвы с Беларусью развернули почти 100 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники предотвратили проникновение в Литву из Беларуси 98 нелегальным мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в воскресенье.

В субботу в Литву по гуманитарным причинам никого не впустили.

В пятницу в Литву не впустили 126, в четверг - 58, в среду - 87, во вторник - 96, в понедельник - 11 человек.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 5623. В этом году нелегально в Литву пришли более 4200 мигрантов.

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