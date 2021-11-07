В Плунге автомобиль врезался в дом, 18-летний водитель был пьян

В субботу вечером в Плунге в дом врезался автомобиль. На место происшествия выехали полиция, пожарные и врачи. По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

В 17.40 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Плунге, на перекрестке ул. A.Ючё, В.Мачернё и Ю.Тумо-Вайжганто автомобиль VW Touareg врезался в стену деревянного дома, пробил ее и въехал в дом.

В результате ДТП у автомобиля отвалилось колесо.

Пожарные-спасатели через обломки пробрались в дом и отключили аккумулятор машины.

Очевидцы рассказали, что VW Touareg перед тем как врезался в дом, зацепил другой автомобиль.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Выяснилось, что 18-летний водитель был пьян – больше 1,5 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.

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