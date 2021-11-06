Водители вильнюсского общественного транспорта разогревают обед на двигателе автобусов

"Обед мы разогреваем на двигателе автобуса, больше негде", – рассказал водитель "Вильнюсского общественного транспорта" Пранас.

Другой водитель сказал, что ему даже негде сходить в туалет, поскольку в установленных на конечных остановках биотуалетах стоит ужасная вонь, концентрация аммиака там такая, что это опасно для здоровья. Кроме того, не на всех конечных остановках стоят даже биотуалеты.

В телепередаче "Целую. Рута" состоялась дискуссия о том, что в Литве около 20 000 безработных, а работодатели не могут найти работников.

"Если бы вы увидели, в каких условиях мы работаем, вы бы поняли, почему люди не идут работать", – не скрывали водители. В Вильнюсе требуется 180 водителей.

"Графики составлены нелогично. Где-то надо ехать с черепашьей скоростью, а там, где скорость 50 км/ч, приходится мчаться на 80 км/ч, чтобы успеть по графику. Водителям постоянно приходится нарушать ПДД, рисковать здоровьем пассажиров", – жаловались водители на абсурдную систему.

В Литве не хватает представителей разных профессий – врачей, учителей, строителей, но самая острая нехватка в работниках ощущается в сфере грузовых перевозок.

Представитель профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал, что его нехватка водителей большегрузных машин не удивляет.

"Водителям из Казахстана и Киргизии платят по 5 евро в день. Это как рабы. Уже белорусы и украинцы не хотят работать. Часто этим людям вообще не платят зарплату или за мелочи высчитывают из зарплаты тысячи.

Представитель профсоюза сказал, что литовцы возмущаются зарплатами, которые им предлагают. Официальная зарплата литовского водителя составляет 700 евро, остальная часть - "суточные", с которых не платят налоги.

"Мало того, мы считаем, что перевозчики намеренно раздувают количество свободных мест, чтобы показать правительству большой недостаток в работниках, а самим в это время ввезти больше работников из третьих стран. Ведь им выгоднее платить центы иностранцам, чем нормальные зарплаты литовцам", – сказал Цузанаускас.

"Все это выдумки. Это пропаганда. Хороших работников мы на руках носим, ведь работников не хватает, мы их ценим", – уверяет глава ассоциации Linava Зенонас Буйвидас.

На вопрос, почему в сфере грузовых перевозок наблюдается такая текучка кадров, Он ответил:

"Вот пример: во Франции одного нашего водителя полиция арестовала, пристегнула наручниками к машине. У него в организме было 3,4 промилле. Вы считаете, это нормальный работник? Еще пример – водитель в Польше вместо того, чтобы везти груз, решил отдохнуть. Приезжает работодатель сменять такого "отдыхающего", а тот пьяный заявляет – я никуда не поеду, мне нравится польское пиво. Это самое больное место нашего сектора, такое случается очень часто".

Другой участник дискуссии, глава Бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис сказал, что пандемия и выплаты научили некоторых людей не работать. Особенно сложно с людьми старше 50 лет – у них либо нет социальных навыков или необходимой квалификации.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене ответила: "50-летние с удовольствием работали бы, если бы им кто-то дал такой шанс. Не секрет, что в Литве существует большая дискриминация по возрастному признаку, никто этих людей не хочет брать на работу", – сказала в передаче на LNK Ругинене.

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