Из Правенишкской колонии сбежал заключенный

Представители Правенишкской открытой колонии информировали, что 5 ноября 2021 г. в колонию с работы не вернулся заключенный Виталий Ельцов (1983 г.р.).

Департамент тюрем информирует, что Ельцов не отвечает на телефонные звонки. Беглеца подали в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ельцова, просьба звонить по номеру 112.

Департамент тюрем информирует, что лица, отбывающие наказание в открытой колонии, могут выходить на работу или на учебу, ходить в магазины и в поликлиники, могут пользоваться мобильными телефонами.

Foto: Kalėjimų departamento nuotr.

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