В Каунасе суррогатами алкоголя отравились и скончались 19 человек

Судмедэксперты установили, что минувшим летом в Каунасе от отравления суррогатами алкоголя в Каунасе скончались 19 человек. Жизнь одного человека врачам удалось спасти, но он все еще находится в больнице.

Врачи говорят, что это, наверное, был самый ядовитый суррогат алкоголя.

"В Каунасе с 25 июля по 19 августа скончались 19 человек, причина смерти – отравление метилалкоголем. Здоровью одного человека нанесен большой ущерб. Все расследования объединены в одно. Основанием для этого послужил тот факт, что все эти люди скончались от отравления метилалкоголем", – сказала прокурор Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

В деле есть трое подозреваемых. Были получены данные о том, что они торгуют какими-то суррогатами алкоголя.

"Расследование продолжается, может удастся выявить источник, из которого поступали суррогаты", – сказала Липкявичене.

В самом начале расследования была задержана 63-летняя Виолета Д. Она до сих пор фигурирует в деле как подозреваемая. Позже появились и другие подозреваемые. Подозревают, что суррогаты продавали и другие люди.

"Мы не можем конкретно сказать, кто из скончавшихся где покупал суррогаты, но все нити ведут к подозреваемым", – сказала прокурор.

Виолете Д. назначена письменная подписка о невыезде, у нее изъяли документы. Женщину подозревают в убийстве по неосторожности.

Расследования были начаты минувшим летом, когда поступила информация из больниц о том, что в Алексотасе (Каунас) находят скончавшихся или в больницах умирают люди, употреблявшие крепкие алкогольные напитки домашнего изготовления.

Издание Lietuvos rytas сообщало, что Виолета Д. нелегально торговала алкоголем больше 10 лет, она дважды была судима за продажу "разливухи", однако до конца полиции не удалось уничтожить эту "точку".

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