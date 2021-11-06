Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 424 884 человека.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек из возрастной группы 50-99 лет.
С начала пандемии от COVID-19 в Литве скончались 6084 человека.
По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1404,4.
Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2670 случаев.
Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18,2%.
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