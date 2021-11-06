На своем профиле в социальных сетях Стонкус делился рекламой, кроме того, он сотрудничал с известными брендами. Однако пьяная поездка больно ударила по репутации Стонкуса. Сеть магазинов Sportland, лицом которой являлся Стонкус, приостановила сотрудничество с актером.
"На данный момент мы приостановили сотрудничество, – подтвердил Delfi информацию директор сети Sportland Юрас Вежялис. – Нам знакома эта ситуация, мы ее оценили, она не сочетается с ценностями Sportland. На данный момент мы приостановили сотрудничество, посмотри, что будет дальше".
Он заметил, что пока срок действия такого решения не определен.
"Приостановили на неограниченное время, но не расторгли договор, не утверждаем, что в будущем уже не будем сотрудничать", – пояснил он.
"Мы общались и с Мантасом на эту тему, сообщили ему о нашем решении. Думаю, это естественное решение", – прибавил Вежялис.
Стонкуса остановили за рулем Suzuki 29 октября, в 22.40 ч., в его организме было 1,67 промилле алкоголя.
Об этом происшествии в социальной сети сообщил и сам Стонкус.
"Привет, близким ситуация уже известна, сейчас хочу, чтобы узнали и вы от меня самого. В выходные я сделал такое, чего и не думал, что когда-либо сделаю – сел за руль пьяным, когда был в усадьбе у друзей. Не важны никакие смягчающие вину обстоятельства, поскольку я сам всегда открыто осуждал людей, которые так поступают, я был уверен, что со мной такого не будет. Ошибся. Я понимаю, что своими действиями я не только подставил под угрозу ни в чем не повинных людей, но и разрушил имидж хорошего отца и мужа в глазах моей семьи. Приму все наказание, которое полагается за такое нарушение. Приношу извинения тем, кто уважал меня и верил в меня. Я вас разочаровал", – писал в фейсбуке Стонкус.
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