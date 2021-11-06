Известный бренд расторг договор со Стонкусом после его нетрезвой поездки за рулем

Перед длинными выходными литовский актер, юморист и соавтор блога Vėl tie patys Мантас Стонкус попался нетрезвым за рулем. Его ждет не только ответственность за пьяное вождение, но и расторжение контракта с известным брендом, лицом которого он являлся.

На своем профиле в социальных сетях Стонкус делился рекламой, кроме того, он сотрудничал с известными брендами. Однако пьяная поездка больно ударила по репутации Стонкуса. Сеть магазинов Sportland, лицом которой являлся Стонкус, приостановила сотрудничество с актером.

"На данный момент мы приостановили сотрудничество, – подтвердил Delfi информацию директор сети Sportland Юрас Вежялис. – Нам знакома эта ситуация, мы ее оценили, она не сочетается с ценностями Sportland. На данный момент мы приостановили сотрудничество, посмотри, что будет дальше".

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Он заметил, что пока срок действия такого решения не определен.

"Приостановили на неограниченное время, но не расторгли договор, не утверждаем, что в будущем уже не будем сотрудничать", – пояснил он.

"Мы общались и с Мантасом на эту тему, сообщили ему о нашем решении. Думаю, это естественное решение", – прибавил Вежялис.

Стонкуса остановили за рулем Suzuki 29 октября, в 22.40 ч., в его организме было 1,67 промилле алкоголя.

Об этом происшествии в социальной сети сообщил и сам Стонкус.

"Привет, близким ситуация уже известна, сейчас хочу, чтобы узнали и вы от меня самого. В выходные я сделал такое, чего и не думал, что когда-либо сделаю – сел за руль пьяным, когда был в усадьбе у друзей. Не важны никакие смягчающие вину обстоятельства, поскольку я сам всегда открыто осуждал людей, которые так поступают, я был уверен, что со мной такого не будет. Ошибся. Я понимаю, что своими действиями я не только подставил под угрозу ни в чем не повинных людей, но и разрушил имидж хорошего отца и мужа в глазах моей семьи. Приму все наказание, которое полагается за такое нарушение. Приношу извинения тем, кто уважал меня и верил в меня. Я вас разочаровал", – писал в фейсбуке Стонкус.

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