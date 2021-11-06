В выходные в Литве будет дождливо и ветрено

В выходные Литва останется в южной зоне циклона, поэтому погода не порадует. Ожидается дождливая и ветреная погода.

В субботу днем ожидается облачная погода, только после обеда на севере ненадолго может показаться солнце. Время от времени будут идти дожди. Ожидается сильный юго-западный, западный ветер, во многих районах порывы ветра составят 15-20 м/с, у моря ветер усилится до 22 м/с. Теплее всего будет у моря – около 8 градусов, на остальной территории страны будет 6-8 градусов тепла. В Вильнюсе время от времени будут идти дожди. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра до 16 м/с. Температура составит 8 градусов тепла.

В воскресенье и днем и ночью будет идти дождь. Днем на западе ожидаются обильные осадки. Ветер свое направление не изменит, останется сильным, местами ожидаются порывы до 15-18 м/с. Ночью будет 2-7 градусов тепла, теплее всего будет на взморье – около 9 градусов тепла. Днем будет всего 6-9 градусов тепла.

В начале следующей недели погода также не будет приятной. Ожидаются осадки и сильный ветер. По всей стране будет 6-9 градусов тепла.

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