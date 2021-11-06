Ученый: есть повод для опасений, что ситуация в Литве ухудшится

Можно ли утверждать, что в Литве достигнут самый черный сценарий? По словам ученого Вайдотаса Землиса-Балявичюса, в прошлом году положение было такое же.

"Из той черноты мы вышли только после карантина. То, что муниципалитет попал в черную зону, не значит, что количество новых случаев там пойдет на спад. К сожалению, имеющиеся данные пока никакого улучшения не показывают. Замедление было на неделе перед праздниками. Но если взглянуть на данные прошлого года, то и тогда были такие временные замедления <...>, 3-4 за прошлый год. После каждого из них наблюдался рост. Поэтому есть основания предполагать, что ситуация в Литве станет хуже", – считает он.

Землис-Балявичюс отмечает, что непривитые больше рискуют заболеть, чем привитые.

"<...> Когда видишь количество случаев, ясно видно, что непривитые больше рискуют заболеть, чем привитые. Главное, следить за больницами и смертностью. В больницы попадают те, кто уже сдал тест. Значит, те, кто не сдал тест, в больницу не попадают. У нас нет искаженных данных в стратегии тестирования. Там данные достаточно ясные, 80% больных непривиты. о же самое со смертностью. Среди умерших непривиты около 80%. Поэтому нельзя говорить, что у нас пандемия привитых", – сказал ученый.

"Сейчас, когда непривитых так много среди больных и умерших, несправедливо что-то говорить о привитых. Чаще всего, когда речь одет о большой проблеме, беда не ходит одна. В данном случае большая проблема - непривитые, эта проблема не меняется", - сказал Землис-Балявичюс.

Он заметил, что реальность показала эффективность вакцинации.

Ученый отметил, что в течение 5 недель масштабы тестирования не меняются, меняется лишь доля положительных случаев.

"Пока будем видеть рост числа положительных случаев, будет расти нагрузка на больницы. Когда этот показатель пойдет на спад, это будет признаком улучшения ситуации. Однако главный показатель все же - нагрузка на больницы", - заметил специалист.

По мнению Землиса-Балявичюса, от загруженности больниц должен зависеть и порядок новых ограничений.

"Можно сказать, что это своеобразная месть непривитым <...>, но надо относится к проблеме комплексно. Непривитые - проблема, и ее надо решать, но у нас есть общая проблема с больницами. <...>. Когда максимум будет достигнут, придется принимать решения", - сказал ученый.

По его словам, улучшение не будет резким, оно будет равномерным. „

"Просто изменится ситуация, люди будут болеть меньше. Но заболеваем мы как? Путем контакта. Контакты не меняются, если взглянуть на данные мобильности, видно, что люди перемещаются активнее, почти как летом. Пока мобильность не изменится, вирус будет распространяться. Вопрос тут в том, сколько осталось этих непривитых и непереболевших и когда они переболеют? К сожалению, этот показатель достаточно высокий - 3000 в день, если убрать детей, где-то 2000 в день. Сейчас у нас есть около 300 000 людей старшего возраста, которые могут болеть. Так если брать по 2000 в день, посчитаем, сколько времени потребуется. К сожалению, вряд ли будет такое улучшение, как было весной, когда улучшилась погода. <...>. Мы подобные проблемы будем наблюдать в ближайшие несколько месяцев, ситуация улучшится только с приходом весны".

Возможно, по мнению ученого, следующая осень не будет такой тяжелой, но прививаться, скорее всего, придется.

"Отказ от всех ограничений был бы безумием, кто бы тогда взял на себя ответственность за рост числа больных в больницах? Снятие ограничений в Литве ситуацию никогда не улучшало. Тут надо понять, чего добивается общество? Сейчас получается, что общество не хочет закрываться, но и не хочет соблюдать ограничения, не хочет прививаться. В такой ситуации правительство выбрало тактику выжидания", - сказал Землис-Балявичюс.

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