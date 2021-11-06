Депутат об отговаривающих от вакцинации врачей: их должны лишать лицензии

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на поправки к закону, согласно которым, предлагают ввести платные тесты непривитым работникам. По словам главы страны, эти поправки могут ухудшить доступ людей к тестированию на COVID-19 и лишить людей мотивации тестироваться. Правительство в свою очередь считает, что такое обязательство заставит жителей прививаться от COVID-19.

Однако все применяющиеся до сих пор меры не заставили жителей Литвы прививаться. Экспертов удивляет, что люди боятся вакцины больше, чем смерти от коронавируса.

"Страх перед смертью куда-то испарился, антипрививочники не боятся умереть, я этого не понимаю", – удивлялся в передаче на Žinių radijаs политолог Витаутас Думбляускас.

Депутат Юргита Сеёнене сказала: "Я согласна с уважаемым Витаутасом. И я не совсем понимаю ход мыслей людей, очень жаль. <...> У нас около 60% жителей сознательно привились, понимая, что это единственный способ защитить себя и окружающих.

Но я никак не могу понять остальных людей, особенно людей из группы риска. На самом деле, очень жаль, мы часто слышим, что молодые родственники отговаривают своих пожилых родственников от вакцинации или даже запрещают им прививаться. Иногда забирают документы или угрожают медсестрам, которые приходят на дом".

На вопрос, что делать с теми врачами, которые отговаривают людей от вакцинации, Сеёнене ответила: "Этого я тоже понять не могу и не могу ничем оправдать. Думаю, система аккредитации должна серьезно к этому отнестись в госсекторе, особенно, если такой факт подтвердили. Думаю, как в случае с подделкой записей в esveikatа, надо применять уголовную ответственность. Если врач отговаривает от вакцинации безо всяких медицинских показаний, то к этому надо отнестись строго. Думаю, должны решать вопрос лицензии".

По ее мнению, таких врачей надо лишать лицензии.

"Конечно, есть противопоказания, они известны, но это встречается нечасто. Как и в случае с другой вакциной, это около 5% случаев аллергии на компоненты. Конечно, есть люди, которых из-за некоторых хронических болезней нельзя прививать, но это все известно. Я понимаю, что врачи иногда поддаются на манипуляции, поскольку бывает давление со стороны пациентов".

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