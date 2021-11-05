Глава МИД Литвы: кризисы позволили заново оценить важность сотрудничества стран Балтии

Последние кризисы позволили заново оценить важность сотрудничества стран Балтии, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу, когда в Вильнюсе проходит сессия Балтийской ассамблеи (БА).

"Этот год позволил нам заново оценить важность нашего сотрудничества перед лицом новых угроз. Прежде всего мы говорили о пандемии COVID-19, а последнее решение Литвы выделить вакцины Латвии, которая из трех наших государств сталкивается с несколько более тяжелой ситуацией – один из символов того, как соседи могут помогать друг другу", – сказал Г. Ландсбергис в пятницу на пресс-конференции в Сейме.

Министр сказал, что "хорошая связь позволяет не только быстро коммуницировать по вопросам внешней политики, но и предоставлять помощь, когда она нужна", и в качестве примера привел Эстонию, выделившую помощь Литве, когда последняя столкнулась с миграционным кризисом.

"Другой пример, как Эстония, хотя она и напрямую и не сталкивается с инициированным белорусским режимом миграционным кризисом, была одной из первых, кто протянул руку помощи Литве, когда мы были единственными, столкнувшимися с этим кризисом", – отметил министр.

В связи с тем, что Латвия находится в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19, правительство Литвы на этой неделе выделило соседней стране 201,2 тыс. доз вакцины Pfizer. Когда Литва столкнулась с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси, Эстония подарила стране колючую проволоку и оборудование для лагерей мигрантов, прислала сотрудников полиции и экспертов, предоставила технологическую помощь.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что тесное сотрудничество Балтийских стран "не только политическое, но и практическое". Он также отметил, что странам Балтии следует развивать мощности цифровой экономики, стремиться к лидерству в области кибернетической безопасности.

"Мы видим очень важный элемент, над которым всем трем государствам следует работать – цифровые вопросы, цифровая экономика, кибернетическая безопасность. Три наших государства могут быть лидерами в этих сферах не только в Европейском союзе (ЕС), но и в мировом контексте", - сказал Э. Ринкевичс.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс подчеркнула важность связей региона с США, трансатлантические отношения, безопасность.

"Если говорить о безопасности и трансатлантических отношениях, они для нас очень важны, сотрудничество стран Балтии в НАТО является очень эффективным, и нам в будущем следует еще больше усиливать сдерживание. Эстония, Латвия и Литва считают, что очень важно иметь надежные отношения между США и ЕС", – отметила министр ИД Эстонии.

"Участие и присутствие США в регионе очень важны для нашей безопасности, мы хотим, чтобы трансатлантические отношения оставались крепкими", – сказала Э.-М. Лийметс.

Говоря о кризисе с мигрантами, она отметила, что "эта напряженность показывает, что нужны быстрые решения, чтобы эффективно справиться с проблемой".

"Мы говорили о гибридных угрозах, которые создает Беларусь, к сожалению, белорусский режим использует людей, которые находятся в очень сложной ситуации, эта напряженность показывает, что нужны быстрые решения, чтобы справиться с этой проблемой эффективнее", – сказала представитель Эстонии.

В пятницу в Вильнюсе проходит 40-я сессия БА, объединяющая парламентариев Литвы, Латвии и Эстонии.

Балтийская ассамблея - международная организация по сотрудничеству парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, существующая с 1991 года. В этом году в БА председательствует Литва.

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